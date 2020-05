Cameră - Modificări la proiectul Guvernului privind starea de alertă; intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial

19:40

Turismul românesc are o şansă de relansare în următoarea perioadă, deoarece turiştii români vor călători pe distanţe scurte, pentru a putea reveni uşor la locuinţele lor, a declarat, miercuri, secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei care conduce Direcţia Generală Turism, Răzvan Pîrjol."Toată lumea speră (să se reia turismul în România, n.r.) şi nu cred că cineva îşi imaginează că altcineva îşi doreşte să stăm cât mai mult în casă şi să nu reîncepem consumul produsului turistic românesc. Părerea mea este că viitorul, cel puţin imediat, va fi mai mult digital şi local, cred că lumea va călători pe distanţe mici sau suficient de scurte încât să poată reveni cu uşurinţă acasă. Deci cred că turismul intern românesc are o şansă de relansare. Cred că este fundamental să putem, în primul şi în primul rând, asigura această idee de siguranţă a destinaţiei, iar ulterior, în cadrul siguranţei destinaţiei, să asigurăm siguranţa cu diferiţi operatori", a afirmat Răzvan Pîrjol, la Digi 24.Secretarul de stat a precizat că momentul în care turismul va fi reluat în România va fi stabilit de autorităţile care monitorizează pandemia de coronavirus."Marele semn de întrebare rămâne când - sfârşitul lunii mai va fi acest examen de comportament şi de evoluţie sau involuţie a pandemiei şi vom merge pas cu pas. A fost o propunere pe care am prezentat-o pe masa Guvernului până la data de 1 mai pentru o redeschidere eşalonată a restaurantelor - două săptămâni de terase, două săptămâni terase cu un număr limitat de persoane în interior. Logistic şi ca norme de funcţionare, colegii noştri din privat sunt pregătiţi, am lucrat împreună pe aceste modele, totul depinde de cum Ministerul Sănătăţii şi autorităţile care monitorizează evoluţia sau involuţia pandemiei vor considera posibil sau nu să începem activitatea", a menţionat Răzvan Pîrjol.De asemenea, secretarul de stat din Ministerul Economiei a apreciat că România are în prezent pentru turiştii străini imaginea unei destinaţii sigure din punct de vedere sanitar."Pe de o parte, este esenţial ca destinaţia să aibă o imagine de siguranţă sanitară, ori România a avut-o şi o are, pentru că pe de o parte valul de infectări nu a fost atât de violent ca în alte ţări, dar şi măsurile luate destul de repede şi cu oarecare eficienţă importantă au arătat că putem ţine sub control această evoluţie, deci cu siguranţă România are o mare şansă în acest moment de a deveni o destinaţie extrem de sigură şi din acest punct de vedere. Cred că România are o şansă de a deveni şi o destinaţie şi mai binecunoscută şi promovată şi vizitată decât în trecut", a menţionat Răzvan Pîrjol. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)