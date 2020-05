Clubul Levski Sofia, oferit premierului Bulgariei de patronul care are probleme cu legea: ”Refuz, e o insultă”. Vasil Bojkov, prietenul lui Giovani Becali, e fugar în Emirate

22:30

Premiul pentru cel mai bun jucător al planetei nu va fi acordat în acest an de Federaţia internaţională de fotbal, anunță cotidianul sportiv spaniol Marca. Astfel, din cauza pandemiei de coronavirus, titlul de cel mai bun fotbalist din lume pe 2020 va rămâne vacant, FIFA decizând să anuleze gala premiilor The Best pentru sezonul 2019-2020. […]