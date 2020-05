Ministrul Muncii: Şomajul tehnic se va prelungi până la 1 iunie în toate domeniile; de la 1 iunie doar pentru câteva

20:40

Premiera filmului "Unhinged", un thriller hollywoodian cu Russell Crowe în rolul principal, a fost mutată pe 1 iulie şi ar putea marca redeschiderea oficială a cinematografelor din Statele Unite, obligate să îşi înceteze activitatea în luna martie din cauza pandemiei de COVID-19, a anunţat marţi site-ul revistei americane The Hollywood Reporter.Reprezentanţii companiei Solstice Studios au decis să devanseze lansarea în cinematografe a filmului "Unhinged", mutând data premierei sale din septembrie în prima zi a lunii iulie. Decizia, considerată îndrăzneaţă de jurnaliştii de la The Hollywood Reporter, semnifică faptul că acest film va deveni prima producţie majoră realizată la Hollywood care va intra în cinematografele nord-americane, pe măsură ce acestea urmează să se redeschidă pe scară largă, după ce au fost obligate să îşi înceteze activitatea la sfârşitul lunii martie din cauza noului coronavirus.Majoritatea lanţurilor cinematografice speră să se redeschidă la sfârşitul lunii iulie, deşi vor face acest lucru funcţionând la capacitate limitată şi cu respectarea altor măsuri de siguranţă.Filmul "Unhinged" este prima producţie realizată de Solstice Studios, un studio independent creat de un experimentat producător de film, Mark Gill, în 2018.Debutul american al peliculei va coincide sau va fi urmat la scurt timp de redeschiderea cinematografelor şi în alte zone ale lumii, inclusiv în China, Australia, Germania, Coreea de Sud şi în anumite ţări din Europa."Suntem canarul din mina de cărbune, fără îndoială", a declarat Mark Gill, CEO-ul Solstice Studios.Până la acest anunţ, primul film realizat de un studio major hollywoodian şi care are programată o lansare în cinematografele nord-americane în vara acestui an era lungmetrajul "Tenet", regizat de Chris Nolan, a cărui premieră va avea loc pe 17 iulie. În calendarul lansărilor oficiale ale producţiilor de la Hollywood urmează premiera filmului live-action "Mulan", pe 24 iulie.Mark Gill a precizat că decizia de a modifica data de lansare a filmului "Unhinged" a fost luată după consultări cu National Association of Theatre Owners (Asociaţia Naţională a Proprietarilor de Cinematografe) şi cu patronii unor cinematografe independente.Solstice Studios a comandat şi un sondaj realizat pe 1.000 de respondenţi, care a dezvăluit că peste 80% dintre americani doresc să meargă la cinematograf în luna iulie.Modificarea datei de lansare a ţinut cont şi de faptul că, dacă ar fi fost menţinută data prevăzută iniţial pentru această premieră, 4 septembrie, atunci "Unhinged" ar fi intrat în concurenţă directă cu filmul "A Quiet Place Part II", ce va fi lansat tot la începutul lunii septembrie, după ce premiera sa din martie a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19.Atunci când cinematografele americane vor fi redeschise, capacitatea lor de funcţionare va fi redusă cu un procent cuprins între 25% şi 50%. De asemenea, administratorii sălilor de proiecţii vor intensifica operaţiunile de curăţenie şi dezinfectare.Cu toate acestea, Mark Gill recunoaşte că planul său anunţat marţi (referitor la data de lansare a filmului "Unhinged", n.r.) ar putea fi modificat, dacă perioada de închidere a cinematografelor va fi extinsă în Statele Unite.Filmul "Unhinged" prezintă un incident banal care declanşează o serie de evenimente neprevăzute şi înfiorătoare, spunând povestea unei mame care claxonează la momentul nepotrivit spre un alt conducător auto. Filmul, centrat pe furia nemăsurată a acelui şofer din trafic (Russell Crowe), este regizat de Derrick Borte şi îi mai are în distribuţie pe actorii Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson şi Austin P. McKenzie. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)