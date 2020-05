De necrezut! Axinte a dat lovitura după melodia cu Vulpiţa de la Acces Direct! Câţi bani a făcut într-o lună de când a făcut-o cântăreaţă pe Veronica Stegaru

20:30

Acum ceva timp un focar de COVID-19 a fost depistat la un abator din Birkenfeld, Germania. Dintre cei peste 1000 de angajați, 400 au fost infectați cu noul coronavirus. Acum trei săptămâni, la o primă testare a muncitorilor abatorului din Germania au fost identificate aproximativ 300 de persoane infectate. Iar dintre aceștia în jur de