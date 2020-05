Mircea Lucescu continuă războiul cu Steaua: „Eu îmi pun in palmares și Cupa din ‘88. O merit, e a mea!”

21:00

Eric de Oliveira (34 de ani), fotbalist la FC Voluntari, a dezvăluit faptul că a avut probleme cu poliția în perioada de izolare impusă de pandemia de COVID-19.„Într-o zi am stat în stradă, am cumpărat o masă de Teqball și un vecin a chemat poliția. Am pus-o în fața casei să ne jucăm, a venit poliția și a luat măsurile care trebuia, apoi am intrat în casă. Mi-au dat un avertisment”, a dezvăluit Eric în cadrul emisiunii „Fotbal Club”, pe Digi Sport. ...