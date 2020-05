Ce scumpă e fetița Andrei! ”Pentru că trebuie, mami!”

22:00

Amendamentul propus de PSD ce prevede ca terasele să îşi reia activitatea, după ridicarea stării de urgenţă, începând cu 15 mai, cu respectarea măsurilor de igienă și distanțare socială, a fost admis de comisia juridică. Însă se vor respecta anumite condiții impuse de autorități. ”Art.3 – (1) Pe durata stării de alertă se poate suspenda consumul […] The post Terasele se redeschid de pe 15 mai însă cu anumite condiții care trebuie respectate appeared first on Cancan.ro.