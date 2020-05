Sucevean de 25 de ani, liber pe străzi după ce a lăsat însărcinată o fată de 13 ani și aproape a omorât un om după ce i-a dat cu toporul în cap

Un sucevean de 25 de ani umblă liber sub străzi, doar sub control judiciar, deși are la activ o tentatică de omor și un raport sexual cu o minoră care a rămas însărcinată ulterior.

