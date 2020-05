Coronavirus/Asociaţia Distribuitorilor şi Retailerilor Farmaceutici: Suntem pregătiţi să asigurăm necesarul de materiale de protecţie

09:20

Pilotul britanic Lewis Hamilton, care a cucerit anul trecut al şaselea său titlu mondial de Formula 1, este cel mai bogat sportiv din Marea Britanie, cu venituri nete în valoare de 224 milioane de lire sterline (254 milioane euro), conform listei stabilite de publicaţia The Sunday Times, scrie Reuters.Hamilton a semnat un nou contract cu Mercedes în 2018, care îi aduce până la 40 milioane lire (45 milioane euro) pe an, iar anul trecut averea sa a crescut cu 37 milioane de lire.Conform Daily Mail, Lewis Hamilton a devenit cel mai bogat sportiv în activitate din istoria Marii Britanii, depăşindu-l pe fostul fotbalist David Beckham, care avea o avere de 200 milioane lire sterline în 2013.Nord-irlandezul Rory McIlroy, care a revenit în luna februarie în fruntea clasamentului jucătorilor profesionişti de golf, pentru prima oară din 2015, ocupă locul secund în ierarhia publicată de Sunday Times, cu venituri nete totale de 170 milioane lire sterline.Fotbalistul galez Gareth Bale, care are un salariu net de 350.000 de lire sterline (397.000 euro) pe săptămână la Real Madrid, a ajuns la o avere de 114 milioane de lire sterline, fiind cel mai bogat sportiv britanic sub 30 de ani.Lista celor mai bogate persoane sub 30 de ani din Marea Britanie este dominată de sportivi, care ocupă 18 dintre cele 50 de locuri, campionul mondial de box Anthony Joshua fiind singurul din afara fotbalului inclus în top 10.Iată cum se prezintă lista celor mai bogaţi sportivi sub 30 de ani, care activează în Marea Britanie:1. Gareth Bale (fotbal) 114 milioane lire sterline2. Anthony Joshua (box) 107 milioane3. Paul Pogba (Franţa/fotbal) 50 milioane4. Kevin de Bruyne (Belgia/fotbal) 34 milioane4. David de Gea (Spania/fotbal) 34 milioane6. Raheem Sterling (fotbal) 28 milioane7. Ngolo Kante (Franţa/fotbal) 25 milioane8. Harry Kane (fotbal) 24 milioane9. Daniel Sturridge (fotbal) 22 milioane10. Jordan Henderson (fotbal) 21 milioaneAGERPRES (AS/autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)