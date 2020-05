Masca de protecție poate cauza probleme. Sfaturi utile de la dermatologi

12:10

În urmă cu doar câteva momente, premierul României, Ludovic Orban a discutat despre măsurile ce urmează să fie luate în contextul expirării stării de urgență. Printre aspectele abordate, Orban a oferit informații importante despre ceea ce se va întâmpla în sistemul educațional românesc, în plină pandemie de coronavirus. Vineri, pe 15 mai, starea de urgență […] The post Ludovic Orban, mesaj pentru elevi. Ce se va întâmpla cu examenele naționale, în plină pandemie de COVID-19 appeared first on Cancan.ro.