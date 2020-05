Sute de mii de români cu contracte suspendate, își vor relua activitatea. Ministerul Muncii prezintă situația la zi

16:30

Un bărbat de 74 de ani din Galați a fost condamnat la o pedeapsă de doi ani cu suspendarea executării după ce a agresat sexual o copilă de 11 ani. Fetiţa îi fusese dată în plasament soţiei acestuia, care era asistent maternal. „am atins-o în zona intimă şi am pipăit-o, iniţial peste pantaloni, dar când am văzut că stă ca mieluşelul, am băgat mâna la ea în pantaloni şi am pipăit-o, direct pe piele, totul durând câteva secunde”, le-a declarat bărbatul anchetatorilor.