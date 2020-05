Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 15 mai 2020. Jupiter retrogradează în zodia Capricorn

17:10

O tânără infectată cu COVID-19 a născut gemene la spitalul din Sfântu Gheorghe! Atât proaspăta mămică, dar și fiicele sale au fost testate pentru coronavirus, iar medicii au dezvăluit ce au descoperit când au primit rezultatele lor. Andras Nagy Robert, managerul instituţiei, a subliniat că, din informațiile pe care le are, acesta este primul caz […]