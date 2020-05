Decizie CEDO de ultimă oră. Franța, obligată să plătească șapte romani entie romă pe care i-a evacuat dintr-o tabără

18:10

Deși i-a crescut mult burtica de gravidă Andei Călin, aceasta nu renunță la hainele mulate nici atunci când iese din casă. Recent, ea a fost surprinsă la cumpărături, iar transformările din timpul celei de-a doua sarcini nu trec neobservate. Fostul “iepuraș” Playboy și Liviu Vârciu mai au o fetiță împreună. Artistul va deveni tată pentru […] The post I-a crescut mult burtica de gravidă iubitei lui Liviu Vârciu, dar nu renunță la hainele mulate! Cât de mult s-a transformat Anda Călin în timpul celei de-a doua sarcini appeared first on Cancan.ro.