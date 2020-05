OFICIAL! România a intrat în starea de alertă! Marcel Vela a anunţat noile reguli pentru următoarele 30 de zile. Ce este obligatoriu, acum

19:30

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seară, a anunțat că începând din 15 mai, ora 00.00, va intra în vigoare starea de alertă, dar dacă numărul de cazuri de coronavirus va crește nu va ezita să reinstituie starea de urgență. Mai mult, șeful statului a anunțat că începând de vineri nu vor urma 3 zile […] The post Klaus Iohannis, despre ce se va întâmpla în timpul stării de alertă: „Nu urmează o perioadă fără restricții”. Ce se întâmplă dacă numărul de infectări crește appeared first on Cancan.ro.