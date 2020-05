Viorel a făcut-o de râs! După succesul în muzică, Vulpiţa a vrut să facă ravagii şi ca vloggeriță, dar a comis-o grav. VIDEO

23:00

Salariile a peste 68.000 de polițiști vor fi majorate. Măsura a fost luată de Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă ce a fost adoptată joi. Agenţii cu un venit lunar mai mic decât nivelul maxim aflat în plată vor primi mai mulți bani. "Prin această OUG se vor recalcula drepturile salariale pentru poliţiştii care au un […]