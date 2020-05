Andreea Bălan, mesaj cu subînțeles pe internet, în plin divorț cu George Burcea: „Stai cu învingătorii”

23:20

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, joi, Franța, după ce în 2013 autoritățile au decis evacuarea a șapte români de etnie romă dintr-un tabără fără să țină cont de situația particulară a persoanelor expulzate. Cei șapte români au sesizat în aprilie 2013 CEDO, braţul juridic al Consiliului Europei (CoE), în urma deciziei autorităţilor