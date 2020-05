Criza coronavirusului a transformat-o pe Anna Lesko în femeie de casă: ”Azi spăl, calc și dau cu pensula”

23:30

Ioana Marcu l-a iertat pe Ciprian Marica după „Operațiunea Prosopul” și refuză să “divorțeze”, deși ar fi apropiați care ar fi sfătuit-o să-l lase definitiv pe ex-“tricolor”. Potrivit surselor noastre, frumoasa blondină ține în continuare la fostul sportiv, iar, pentru ea, familia este un lucru sacru, căruia i se dedică în totalitate. CANCAN.RO, site-ul nr. […] The post Am fotografiat-o pe mama copiilor lui Ciprian Marica în timp ce… appeared first on Cancan.ro.