Aleksander Ceferin atacă Ligue 1: „S-au grăbit! Nu văd niciun motiv pentru care francezii nu puteau organiza meciuri fără spectatori”

09:30

Claudiu Niculescu (43 de ani), fostul fotbalist al lui Dinamo și în prezent antrenorul lui CS Mioveni, a dezvăluit că nu a donat pentru club, așa cum au făcut-o mai mulți foști jucători din istoria alb-roșilor.„Nu, nu am cotizat. Am fost în carantină, unde să mă ocup? Nu m-am gândit la asta. Să vedem, nu știu. Am altele pe cap. Dinamo nu va muri, stați liniștiți”, a declarat Niculescu, potrivit digisport.ro. ...