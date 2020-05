Să vezi și să nu crezi! Vulpița s-a pozat cu Iohannis, iar internauții au luat-o la mișto: „Măcar știi cum îl cheamă?”

23:50

La sediul MAI, au avut declarații de presă, joi, aproape de miezul nopții, în urma ședinței CNSU, susținute de ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat. Acesta din urmă a informat populația că purtarea măștii în spațiile închise devine obligătorie.