REPORTAJ VIDEO: Învățământul rural în timpul pandemiei de coronavirus

11:40

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat pentru AGERPRES că sportul românesc şi-ar fi revenit mai repede după pandemia de COVID-19 dacă fiecare federaţie ar fi avut în folosinţă o bază de pregătire proprie, invocând descentralizarea în acest domeniu.Oficialul FRR s-a arătat nemulţumit de discuţiile apărute în ultima vreme legate de folosirea Stadionului Arcul de Triumf după terminarea lucrărilor de reconstrucţie, arenă dată în folosinţă rugbyului încă din 1913, când Primăria Generală a cedat terenul de la şosea Federaţiei Societăţilor Sportive din România, pe tot timpul existenţei acesteia."Acest stadion poate reprezenta relansarea sportului românesc şi mai ales a rugbyului nostru. Pentru noi, Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf este leagănul rugbyului românesc, aici s-au jucat primele meciuri în 1913, aici este istoria şi tradiţia ovalului românesc. Toată lumea vorbeşte de 30 de ani de descentralizare şi predarea către federaţii a bazelor, aşa cum s-a întâmplat până acum în cazul atletismului, handbalului, baschetului, scrimei, canotajului, tirului şi a celor de la polo. Cum ar fi fost în această pandemie, dacă federaţiile sportive naţionale ar fi avut astfel de baze? Cred că am fi trecut-o mai bine decât oricine şi ne-am fi întors mai competitivi în sportul mondial. Stăteam mai liniştiţi şi ne reluam pregătirea aşa cum era normal. Cantonai loturile acolo şi îţi continuai activitatea, totul în regim închis, aşa cum este stipulat acum de către autorităţi, fără a depinde de bunăvoinţa nimănui. Nu era mai facilă relansarea sportului românesc dacă aveam atare posibilităţi? Federaţiile sunt nişte entităţi publice, sunt federaţii naţionale care reprezintă fiecare câte un sport. Dacă tot facem astfel de baze, ar fi normal şi constructiv să fie apoi preluate şi manageriate cum trebuie de către federaţie, să nu se mai stea la mila unor bugete de stat, a unor prevederi care se schimbă de la an la an, a unor decizii guvernamentale legate de forma de organizare a instituţiei, care e când minister, când agenţie. E un proiect de care au vorbit toţi cei care s-au aflat în fruntea sportului românesc, pe care însă nimeni nu a reuşit să-l finalizeze", a declarat Petrache.El a precizat că în lumea sportului se vorbeşte tot mai mult şi mai intens de intenţia statului de a intra din nou în posesia bazelor sportive pe care le-a dat spre folosinţă federaţiilor: "Înţeleg că intenţia este de a lua din nou la minister orice bază sportivă dată în folosinţă unei federaţii, sunt foarte multe discuţii în lumea sportului despre asta. Recunosc că mă surprinde acest lucru, pentru că încă din momentul investirii în funcţie, ministrul Tineretului şi Sportului, domnul Ionuţ Stroe, a vorbit foarte mult despre descentralizare, despre metode prin care sportul să devină profitabil, astfel încât să nu mai depindă de bugetul de stat, de banii publici. Or, ca să se întâmple toate acestea trebuie ca federaţiile să fie lăsate să se dezvolte independent, să îşi gestioneze resursele, să folosească eficient şi profitabil ceea ce au. Acum când discutăm despre sportul românesc, discutăm doar despre bani publici, 99% din sportul românesc stă doar pe banii publici pentru că nu s-a dezvoltat niciun fel de business, niciun fel de industrie specifică. Singurul care are poate o situaţie diferită e fotbalul, dar şi acolo lucrurile depind de consilii judeţene, primării sau ministerul X, Y sau Z. Nu văd nicio multinaţională căreia să-i fi fost înlesnită impozitarea într-un fel sau altul de către Ministerul de Finanţe, care să vină să dea un milion de euro la rugby, handbal sau baschet datorită faptului că i-a fost redus X la sută din impozitul datorat".Alin Petrache a afirmat că Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, aflat în reconstrucţie în acest moment, va avea toate însemnele Federaţiei Române de Rugby şi că în 30 de zile de la terminarea lucrărilor ar trebui să fie înapoiat FRR."Există un protocol între Federaţia Română de Rugby şi Ministerul Tineretului şi Sportului, prin care reprezentanţii Guvernului oferă garanţii că după finalizarea lucrărilor de modernizare, această bază revine rugbyului, căruia i-a aparţinut tot timpul. Astfel, conform protocolului, în 30 de zile de la încheierea lucrărilor stadionul ar trebui să revină ori în administrare, ori în folosinţă gratuită, federaţiei. În clipa în care constructorul termină stadionul şi îl predă la CNI, CNI îl predă la MTS, iar MTS-ul în termen de 30 de zile iniţiază o Hotărâre de Guvern prin care să redea stadionul Federaţiei de Rugby, pe aceiaşi 49 de ani. Acestea sunt prevederile protocolului, iar ele se regăsesc şi în ordinul de ministru. Eu am încredere că actualii reprezentanţi ai Guvernului vor onora acest document, încă de la început s-a vorbit de sport ca de o prioritate naţională şi au arătat deja acest lucru prin susţinerea competiţiilor pe care România le va organiza, la fotbal, handbal, rugby, şi chiar şi prin măsurile luate pentru a ajuta activitatea sportivă în perioada pandemiei", a mai spus Petrache.Referitor la organizarea Campionatului Mondial U20 în 2022, Petrache a spus că toate cele trei stadioane aflate acum în reconstrucţie pentru EURO 2020 vor găzdui partide de la această întrecere: "Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf este un proiect pe care l-am pornit în urmă cu foarte mulţi ani, am colaborat până am ajuns aici, astăzi, cu 9 miniştri ai tineretului şi sportului şi cu 7 premieri. Este un vis al nostru, al rugbyului românesc, pentru că ne identificăm cu acest loc, este istoria noastră, este locul în care 'Stejarii' îşi au rădăcinile. Această arenă poartă marca Rugby România, recunoscută la nivel naţional şi internaţional. Am înaintat oficial o adresă către MTS prin care, pe baza protocolului semnat, solicităm acel drept de folosinţă/administrare. Momentan nu avem încă un răspuns, însă aşa cum am mai spus, avem încredere că protocolul semnat va fi respectat. Trebuie să ştim şi noi ce facem pentru a ne putea organiza, ne gândim deja la meciurile test din luna noiembrie, la partida restantă din Rugby Europe Championship cu Belgia, care a fost anunţată de principiu la Rugby Europe, urmând să dăm confirmarea finală în concordanţă cu deciziile autorităţilor referitoare la pandemie. În plus, suntem mândri că am primit sprijinul guvernamental oferit de premierul Orban, pentru depunerea candidaturii privind organizarea Campionatului Mondial U20 în 2022, angrenând în desfăşurarea acestuia cele trei baze sportive modernizate pentru EURO 2020, Ghencea şi Rapid fiind şi ele concepute pentru a găzdui competiţii de rugby".Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, afirma la finalul lunii trecute, după o vizită la stadioanele din Capitală, Steaua, Rapid şi Arcul de Triumf, care se reconstruiesc în vederea organizării EURO 2020 la Bucureşti, că arena destinată rugbyului va fi cea mai solicitată având în vedere amplasamentul şi costul de închiriere redus."O opinie personală, aş risca să spun că acest mic şi cochet stadion de 8.000 de locuri va fi probabil cel mai solicitat stadion dintre toate cele care se construiesc. Tocmai pentru că aici costurile de chirie vor fi mai mici, pentru competiţiile interne va fi cel mai adecvat şi pentru că are un amplasament foarte bun, accesibil, în centrul oraşului, Arcul de Triumf este o zonă superbă. Foarte multe competiţii se vor desfăşura aici, ca şi multe evenimente culturale pentru că dispune de facilităţi şi pentru organizarea de spectacole", spunea atunci Stroe.Ulterior, patronul echipei de fotbal FCSB anunţa că echipa sa va disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul Arcul de Triumf, după ce acesta va fi finalizat.AGERPRES (A -autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)