Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

09:10

Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai sexy vedete din showbizul românesc știe ce să le arate fanilor! Constant, celebra blondină își îmbunătățește imaginea, pentru a fi mereu impecabilă și pe placul său, dar și pe placul celor care o admiră. În urmă cu aproximativ 3 luni, Bianca Drăgușanu a bifat o nouă operație estetică. După […] The post Bianca Drăgușanu, primele declarații despre operația de mărire a posteriorului. Vedeta nu se oprește aici: „Mă mai tunez, așa îmi place mie”. FOTO appeared first on Cancan.ro.