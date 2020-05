Nick Bollettieri, dus de urgență la spital, după ce s-a prăbușit pe teren

13:50

Regizorul Luca Guadagnino, laureat al premiului Oscar pentru pelicula „Call Me By Your Name”, va regiza filmul ”Scarface” pentru Universal Pictures, notează site-ul cinematografic IndieWire. Este vorba despre un remark al filmului cu gangsteri americani, scenariul fiind semnat de către frații Joel și Ethan Coen, care lucrează de mult timp la acest proiect. Noul film […]