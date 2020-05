„Câinii” au trecut la treabă » Mihalcea a intrat cu 24 de jucători în cantonament!

09:40

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Ne-am dublat fără emoții investiția mizând pe selecții din darts și fotbal. Astăzi vom merge pe aceeași linie și vom miza tot pe fotbal și darts. Ești invitat la profit! Accesează zilnic site-ul pariuri1x2.ro pentru cele mai bune analize, pronosticuri și cote! Prima selecție de pe Biletul Zilei […] The post Biletul Zilei » Țintim și astăzi profitul cu fotbal și darts! appeared first on Cancan.ro.