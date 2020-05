Arad: Trei ore de aşteptare la intrarea în ţară prin PTF Nădlac I şi două ore la ieşire

14:40

Intrarea în starea de alertă după starea de urgenţă ca urmare a pandemiei de COVID-19, emiterea a două noi Ordonanţe Militare, a 11-a şi a 12-a, de către ministrul Marcel Vela, criza de lipotimie a preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, în timpul unei conferinţe de presă, adoptarea unei moţiunii simple depuse de PSD împotriva ministrului de Finanţe, Florin Cîţu, precum şi iniţierea alteia împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, sunt câteva dintre cele mai importante evenimente interne ale săptămânii 9-15 mai 2020.CORONAVIRUS* 15 mai - Un număr de 190 de noi cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost înregistrate în România de la ultima informare, ajungându-se astfel la un total de 16.437 de îmbolnăviri la această dată. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.370 au fost declarate vindecate şi externate. La terapie intensivă sunt internaţi 219 de pacienţi. Până acum, 1.056 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. Un număr de 14.441 de persoane sunt în carantină instituţionalizată, iar alte 14.791 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 294.601 teste.* 11 mai - Guvernul a adoptat proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu reglementări în situaţia de alertă după încetarea stării de urgenţă. Cu privire la restaurante, magazine, saloane de îngrijire personală etc., proiectul prevede că, pe durata stării de alertă, se poate suspenda activitatea de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât şi la terasele din exteriorul acestora. Este permisă, în schimb, organizarea activităţilor de preparare a hranei şi de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop. Sunt deschise magazinele agroalimentare, farmaciile, cabinetele stomatologice, curăţătorii le de haine, centrele de îngrijire personală şi opticile medicale. Pe durata stării de alertă, unităţile din învăţământul preuniversitar desfăşoară învăţământul online. Excepţie de la învăţarea online o fac acele şcoli de stat care desfăşoară activităţi de pregătire în vederea susţinerii examenelor naţionale şi de certificare a competenţelor profesionale. Aceste şcoli vor desfăşura activităţi care presupun interacţiunea "faţă în faţă", în perioada 2 iunie-12 iunie 2020. Totodată, activitatea cultelor religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv de CNSU.* 12 mai - Senatul a adoptat, cu modificări, proiectul de lege al Guvernului privind starea de alertă. Senatul a amendat proiectul de lege, considerând că instaurarea stării de alertă pe teritoriul întregii ţări trebuie făcută cu încuviinţarea Parlamentului, în termen de 5 zile de la data solicitării. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de încuviinţare a stării de alertă, făcută de Guvern, la propunerea ministrului de Interne, atunci starea de alertă încetează de îndată. O altă modificare făcută de Senat se referă la telemuncă, care se poate desfăşura doar cu consimţământul angajatului, şi nu dispusă unilateral de către angajator, aşa cum prevedea proiectul Guvernului.* 12 mai - Preşedintele Klaus Iohannis a venit cu noi precizări privind măsurile care vor fi aplicate începând cu 15 mai: purtarea obligatorie a măştilor în spaţii închise (locul de muncă, magazine, mijloace de transport, etc.); păstrarea unei distanţe între persoane de minimum 1,5 metri; redeschiderea parţială a comerţului, redeschiderea magazinelor care au acces direct din stradă; redeschiderea saloanelor de îngrijire personală; redeschiderea muzeelor; recomandarea de a redeschide parcurile. Începând cu 15 mai, se renunţă la obligaţia de a sta acasă şi a de a ieşi din casă doar cu declaraţie pe proprie răspundere, dar se va interzice deplasarea în afara localităţii, cu unele excepţii care vor fi enumerate în decizia Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.* 13 mai - Camera Deputaţilor (for decizional) a adoptat, cu unele modificări, proiectul de lege al Guvernului privind starea de alertă. Deputaţii au introdus posibilitatea deschiderii centrelor comerciale cu suprafaţă mai mică de 15.000 mp, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.* 14 mai - Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat instituirea stării de alertă la nivel naţional, din data de 15 mai, pentru o perioadă de 30 de zile, în urma hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU). Tot la 14 mai, OUG nr. 21/2004 care reglementează starea de alertă în România a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile. Principalele schimbări aduse de recenta OUG 68 din 14 mai 2020, care reglementează starea de alertă, se referă la stabilirea unei perioade pentru care poate fi instituită starea de alertă (30 de zile), introducerea unei definiţii a stării de alertă sau la funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă sub conducerea nemijlocită a primului-ministru.POLITIC* 10 mai - Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a suferit, în timpul conferinţei de presă pe care o susţinea la sediul formaţiunii, o criză de lipotimie, posibil cauzată de căldura şi lipsa de oxigen din sală şi pe fondul unei activităţi intense din ultima perioadă desfăşurată la Parlament şi la partid, se arată într-un comunicat al PSD.SĂNĂTATE* 11 mai - Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că după 1 iunie, în funcţie de evoluţia epidemiei de coronavirus, va începe o testare la nivel naţional, regional, local, a persoanelor voluntare, pentru un studiu de evaluare.* 13 mai - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a publicat Raportul săptămânal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 4-10 mai 2020. 89,3% dintre decese aveau comorbidităţi asociate, 76,6% erau înregistrate la persoane de peste 60 de ani, în timp ce 60,8% dintre acestea erau întâlnite la bărbaţi. Potrivit sursei citate, 76,6% din decese au fost la persoane peste 60 ani şi 60,8% din decese au fost la bărbaţi.* 14 mai - Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că începând cu 15 mai, pentru toate persoanele care sosesc în România, indiferent din ce ţară, se va institui măsura izolării la domiciliu.* 15 mai - Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că se vor relua slujbele religioase, dar în exteriorul bisericilor. Tătaru a declarat că se vor redeschide hotelurile, urmând ca regulile să fie stabilite printr-un ordin comun cu Ministerul Economiei.EDUCAŢIE* 14 mai - Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2020 se echivalează sau se recunosc conform metodologiei elaborate prin ordin al ministrului Educaţiei.* 14 mai - Toţi elevii din România vor beneficia de transport public gratuit, potrivit Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat adoptarea unei ordonanţe de urgenţă conform căreia operatorii de transport vor avea obligaţia să asigure transportul gratuit al elevilor, sub sancţiunea încetării contractelor.JUSTIŢIE ŞI INTERNE* 11 mai - Ordonanţa militară nr. 11, emisă în aceeaşi zi de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul prevede prelungirea măsurii suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, începând cu 12 mai până la 14 mai, inclusiv. De asemenea, se ridică măsura de carantinare în oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa.* 13 mai - Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat că se ridică carantina în mai multe localităţi din judeţul Suceava, în urma adoptării Ordonanţei militare nr. 12.* 11 mai - Tribunalul Bucureşti a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea, trimisă în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită.* 13 mai - Curtea Constituţională a stabilit că ordonanţa de urgenţă a Guvernului care reglementează starea de alertă este constituţională. A fost o decizie de interpretare, respectiv prevederile articolului 4 din OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă sunt constituţionale în măsura în care nu se restrâng drepturile şi libertăţile cetăţenilor, care pot fi limitate doar prin lege.* 12 mai - Senatul a adoptat propunerea legislativă a social-democratului Tit-Liviu Brăiloiu de modificare a Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, prin care se stabileşte că şeful Inspectoratului General al Poliţiei Române este numit de ministrul de Interne, şi nu de premier, cum este prevăzut în forma în vigoare a actului normativ. Camera Deputaţilor a respins propunerea legislativă pe 27 noiembrie 2019.ECONOMIC* 13 mai - Camera Deputaţilor a aprobat moţiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului de Finanţe, Florin Cîţu. Moţiunea simplă, intitulată "Virusul Cîţu a infectat economia naţională", a fost dezbătută în şedinţa din 11 mai 2020.* 12 mai - Liderul grupului parlamentar PSD, senatorul Radu Preda, a anunţat depunerea unei moţiuni simple pe Agricultură, intitulată "Lenea, minciuna şi incompetenţa ministrului Oros", moţiunea urmând să fie dezbătută la 18 mai 2020.* 14 mai - Un număr de 126.493 de persoane fizice şi juridice au beneficiat de suspendarea cu până la 9 luni a rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, potrivit ministrului Finanţelor, Florin Cîţu. Acesta a precizat, totodată, că termenul până la care se mai poate solicita suspendarea plăţii ratelor bancare a fost extins până în 15 iunie.SPORT* 11 mai - Fostul arbitru asistent FIFA şi fost vicepreşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Dan Lăzărescu, a decedat la vârsta de 49 de ani, a anunţat Federaţia Română de Fotbal. Dan Lăzărescu a oficiat la 92 de partide în Liga 1 şi în 96 din Liga a II-a. S-a retras din arbitraj în 2004, la 35 de ani, din cauza unor probleme de sănătate.* 12 mai - Sportivii profesionişti îşi pot relua cantonamentele după 15 mai, când se încheie starea de urgenţă, dar competiţiile sportive nu vor începe în această primă fază de relaxare, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.* 13 mai - Cluburile din Liga I, care îşi vor relua pregătirea centralizată după 15 mai, vor fi obligate să efectueze câte 3 teste pentru COVID-19 fotbaliştilor, la intrarea în baza de antrenament, în ziua a 7-a şi a 14-a, a anunţat ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Ionela Gavril, editor online: Gabriela Badea)*** Materialul este realizat în baza ştirilor AGERPRES