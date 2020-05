Ryanair, cel mai mare operator low-cost european, a anunţat că dă afară sute de angajaţi din cauza COVID-19 şi vor urma alte câteva mii de concedieri şi tăieri de salarii. Ryanair: „Sunt vr

15:20

Începând de azi suntem în stare de alertă, care aduce noi schimbări şi reguli pentru tine, însă nu şi mai multă libertate. Am analizat diferenţele între starea de alertă şi starea de urgenţă şi am văzut că sunt 8 mari schimbări Cele mai importante modificări privesc obligativitatea măştii de protecţie şi lipsa declaraţiei şi a adeverinţei la ieşirea din casă. Toate aceste reguli au fost anunţate cu jumătate de oră înainte să intrăm în noua stare Am analizat pentru tine cele mai importante schimb...