Horoscop de weekend, 16-17 mai 2020. Balanțele au parte de momente minunate. Berbecii nu își controlează emoțiile

15:20

eMAG reduceri combine frigorifice. Vara este dupa colt, iar magazinul online eMAG vine cu oferte excelente la aparate frigorifice menite sa aiba grija de alimente si sa le mentina prospetimea o perioada cat mai indelungata de timp. eMAG reduceri combina frigorifice – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit 3 combine frigorifice care costa sub 1.300 de lei fiecare, una dintre ele avand chiar pretul de doar 900 de lei. eMAG reduceri combina frigorifice Spring Sale - Heinner 1...