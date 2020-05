Casa lui Sorin Cârţu a fost vandalizată! Mesaje jignitoare au fost scrise pe gard

12:10

Cel mai mare spital universitar de stomatologie din România este construit de Primăria Sectorului 4 pe Șoseaua Olteniței nr. 9A. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, Rectorul UMF Carol Davila, Viorel Jinga și profesorul Alexandru Rafila au fost în vizită pe șantierul viitorului spital. „Sunt astăzi într-o zi mai mult decât specială, în primul rând vreau […] The post PREMIERĂ. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, vizită pe șantierul celui mai mare spital universitar de stomatologie din România: „Nu facem altceva decât să dezvoltăm această societate” appeared first on Cancan.ro.