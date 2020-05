Ministerul Educaţiei a aprobat lansarea competiţiei 2020 pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie

17:30

Premierul Ludovic Orban a declarat că pentru deplasarea în arealul metropolitan al localităţii de domiciliu nu este nevoie de o declaraţie pe proprie răspundere, subliniind, însă, că pentru deplasările mai lungi se va completa o astfel de declaraţie, care să conţină unul dintre motivele permise de autorităţi în astfel de situaţii. "Pentru ieşirea din localitate trebuie completată o declaraţie. Acolo, am stabilit o serie de motive, am supus dezbaterii publice motivele pentru care o persoană poate să părăsească localitatea şi am inclus foarte multe categorii - dacă are de îngrijit o proprietate, dacă are rude, membri ai familiei, dacă are evenimente în familie, dacă trebuie să-şi efectueze ITP-ul, de exemplu, sau alte activităţi care nu se pot desfăşura în localitatea de domiciliu, deci am prevăzut o serie destul de largă de motive care permit cetăţenilor să iasă din localitatea în care domiciliază. (...) Dacă părăseşte localitatea pentru unul dintre motivele pentru care este permisă părăsirea localităţii, poate să iasă din localitate să se ducă în ce localitate are, practic, motivul să se ducă. Dacă are o proprietate în oricare din staţiunile de pe litoral, dacă are o rudă care nevoie de îngrijiri poate să meargă, dacă nu, nu", a afirmat Ludovic Orban, vineri, la Sebeş.Premierul a precizat că în arealul metropolitan nu este nevoie de o declaraţie pe proprie răspundere.Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional prevede că deplasarea în afara localităţii/zonei metropolitane este interzisă cu următoarele excepţii:* deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;* deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;* deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;* deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;* deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;* deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;* deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;* deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;* deplasarea pentru activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;* deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială;* deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.Deplasarea în afara localităţii pentru situaţiile menţionate se va justifica prin declaraţie pe propria răspundere. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, imagine: Guvernul României, redactare video: Marilena Gheorghiță, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Anda Badea)