Românii au Talent Live Stream Online pe Pro TV – Vezi emisiunea de vineri, 15 mai

Noi informații despre infectările cu COVID-19 din România! Nu mai puțin de 16.437 persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, înregistrându-se 190 cazuri doar astăzi, potrivit GCS. GCS informează că numărul persoanelor testate pozitiv cu coronavirus a ajuns astăzi, 15 mai, la 16.437. De asemenea, bilanțul negru al deceselor a ajuns la 1056.