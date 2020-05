Un Revierderby aparte

13:50

Hannelore de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Fosta concurentă de la Antena 1 și-a schimbat radical look-ul și după ani buni în care a fost blondă, acum este șatenă! La 3 ani de la terminarea filmărilor de la Insula Iubirii, Hannelore a bifat mai multe transformări. Fosta concurentă de la Antena 1 și-a pus […]