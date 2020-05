„Gata! S-a terminat!”. O țară din Europa a anunțat că a învins epidemia de coronavirus! Ce măsuri de precauție păstrează

16:30

„ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia de la voi ne ține în STARE DE BINE! Mulțumim!”, acesta este mesajul pe care l-a transmis Mihai Morar în această dimineață tuturor celor care azi noapte au fost cu ochii și cu urechile pe ZU.