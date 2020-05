S-a modificat metodologia pentru Evaluarea Națională! Care sunt schimbările ce au fost făcute

16:50

Adrian Ivan este primul donator de plasmă din Buzău. Tânărul are 30 de ani și a reușit să învingă virusul după 50 de zile grele, în care a stat izolat și a trecut prin mai multe spitale. Bărbatul s-a întors în țară pe data de 9 martie, din Italia și a fost băgat în carantină […]