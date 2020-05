A fost inventat plasturele care poate detecta simptomele de coronavirus! Cum funcționează dispozitivul

18:30

Iată principalele evenimente petrecute în lumea sportului în data de 15 mai de-a lungul timpului: – în 1953, Rocky Marciano îl învinge prin knock-out în prima repriză pe Jersey Joe Walcott în primul său meci pentru apărarea centurii de campion mondial al greilor profesioniști, la Chicago – în 1963, Tottenham Hotspur câștigă Cupa Cupelor, după […]