Anda Adam, adevărul despre divorțul anunțat de presa întreagă. „Nu cred că acum are rost să…”

18:30

Ciprian Paraschiv, președintele formației Poli Iași, a dat publicității un document conform căruia cluburile din Liga I de fotbal au solicitat, Ligii Profesioniste de Fotbal îngheţarea sezonului actual pentru formaţiile din play-out, în contextul pandemiei de coronavirus, astfel încât nicio echipă să nu retrogradeze. „Am dezbătut, împreună cu toţi reprezentanţii cluburilor din play-out, contextul specific […] The post Paraschiv de la Iași vrea să „înghețe” play-out-ul » Dacă îi iese „paciența” moldovenii joacă și sezonul viitor în Liga 1! appeared first on Cancan.ro.