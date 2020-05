Liniuță între o Dacia 1310 și un BMW X6 M. Surpriză: cine câștigă

22:40

Una dintre țările europene a anunțat că a reușit să învingă coronavirusul. Slovenia a declarat sfârșitul epidemiei, devenind astfel prima țară care a ieșit victorioasă în lupta cu virusul COVID-19. Chiar dacă pare că pericolul a fost eliminat se păstrează încă mai multe restricții, pentru a preveni izbucnirea unui al doilea val. Frontierele Sloveniei […] The post O țară din Europa a anunțat că a învins epidemia de coronavirus! Cum a reușit și ce măsuri de precauție păstrează appeared first on Cancan.ro.