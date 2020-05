Povestea omului care a fost numit şi „Thomas Edison al Japoniei”. El a fondat compania care a stat la baza unuia dintre cei mai mari producători de electronice din lume

17:00

În primele trei zile de stare de alertă ne mişcăm sub zodia OUG, care are reguli, dar nu are amenzi În legea stării de alertă, care intră în vigoare luni, avem amenzi şi terase deschise, aspecte care nu se regăsesc în OUG. Specialiştii consultaţi de MEDIAFAX spun că, de luni, legea este actul normativ care prevalează Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptată în baza OUG 68 (care îi dă atribuţii CNSU) spune că eşti obligat să porţi mască în toate locurile publice (magazin...