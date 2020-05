Pelerinaj la Cazinoul din Constanța, în primul weekend de “relaxare”

12:00

Începând din 15 mai 2020, în contextul pandemiei de coronovirus, românii au voie să circule în localitate, dar şi în zonele metropolitane, fără declaraţie pe proprie răspundere, potrivit noilor reguli. Deși în actul normativ al stării de alertă nu se specifică exact ce înseamnă zona metropolitană, legea spune că „zona metropolitană cuprinde teritoriul administrativ al […] The post Ce înseamnă zona metropolitană? Cele 22 de zone din România în care nu ai nevoie de declaraţie pe proprie răspundere pentru a circula appeared first on Cancan.ro.