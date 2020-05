Fotbal/Coronavirus: Liga a doua germană s-a reluat după o pauză de peste două luni

12:00

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoria pe termen lung în valută şi monedă locală ale oraşelor Bucureşti, Braşov, Oradea şi Buzău la ''BBB minus'', perspectivele asociate fiind negative, informează un comunicat al agenţiei.Decizia vine după ce, luna trecută, Fitch a revizuit perspectiva de rating a României, de la stabilă la negativă, pe fondul influenţelor răspândirii virusului COVID - 19 asupra finanţelor publice în perioada următoare, dar a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală.Confirmarea ratingurilor Bucureştiului reflectă opinia Fitch potrivit căreia performanţa operaţională şi nivelul datoriei vor rămâne în linie cu a altor oraşe care beneficiază de un calificativ ''BBB minus'' pe termen mediu, în pofida unei aşteptate scăderi a activităţii economice provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19). Fitch evaluează profilul individual de creditare (SCP) al capitalei României la "bbb plus", în timp ce perspectiva negativă o reflectă pe cea a României (rating "BBB minus" / perspectivă negativă).Deşi cele mai recente date disponibile despre Bucureşti ar putea să nu indice o deteriorare a performanţei, au loc modificări substanţiale în privinţa veniturilor şi a costurilor, şi probabil ele se vor înrăutăţi în următoarele săptămâni şi luni deoarece activitatea economică este afectată şi unele restricţii sunt menţinute sau extinse. Fitch va monitoriza evoluţiile pentru a evalua severitatea şi durata lor, apreciază agenţia.Bucureştiul este expus la riscul de refinanţare, există trei emisiuni de obligaţiuni (de 555 milioane de lei fiecare), care vor avea scadenţa în 2022, 2025, 2028 şi un împrumut de 555 milioane de lei cu scadenţa în 2023. Împrumutul a fost acordat în aprilie de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru a refinanţa datoria ajunsă la scadenţă. Nivelul lichidităţii este solid, la aproximativ 8% din totalul datorie, la finalul lui 2019, precizează Fitch.Ratingul Bucureştiului este limitat de ratingul suveran al României. În opinia agenţiei de evaluare financiară, profilul individual de creditare (SCP) al capitalei României "bbb plus" reflectă o combinaţie între nivelul mediu redus al profilului de risc şi o evaluare a sustenabilităţii datoriei la "aa".În privinţa Braşovului, confirmarea ratingurilor reflectă opinia Fitch că performanţa operaţională şi nivelul datoriei vor rămâne în linie cu a altor oraşe care beneficiază de un calificativ ''BBB minus'' pe termen mediu, în pofida unei aşteptate scăderi a activităţii economice provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19). Fitch evaluează profilul individual de creditare (SCP) al Braşovului la "bbb plus", în timp ce perspectiva negativă o reflectă pe cea a României, ratingurile oraşului fiind limitate de cele ale României.Deşi cele mai recente date disponibile despre Braşov ar putea să nu indice o deteriorare a performanţei, au loc modificări substanţiale în privinţa veniturilor şi a costurilor, şi probabil ele se vor înrăutăţi în următoarele luni deoarece activitatea economică este afectată şi unele restricţii sunt menţinute sau extinse. Fitch va monitoriza evoluţiile pentru a evalua severitatea şi durata lor, subliniază agenţia de evaluare financiară.Situat în centrul României, Braşovul este reşedinţa şi cel mai mare oraş din judeţul Braşov, şi are aproximativ 290.000 de locuitori, fiind al şaptelea mare oraş din România. Aflat la aproximativ 160 de kilometri de Bucureşti, Braşovul este conectat cu capitala României prin Drumul European E60 şi este un important nod de cale ferată şi feroviar către alte oraşe importante din România. Braşovul este o populară destinaţie turistică şi este aşezat strategic în mijlocul ţării. Economia locală este diversificată şi comparativ bogată după standardele naţionale, apreciază agenţia de evaluare financiară.În cazul municipiului Oradea, confirmarea ratingurilor reflectă opinia Fitch că performanţa operaţională şi nivelul datoriei vor rămâne în linie cu a altor oraşe care beneficiază de un calificativ ''BBB minus'' pe termen mediu, în pofida unei aşteptate scăderi a activităţii economice provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19). Fitch evaluează profilul individual de creditare (SCP) al municipiului la "bbb plus".Deşi cele mai recente date disponibile despre Oradea ar putea să nu indice o deteriorare a performanţei, au loc modificări substanţiale în privinţa veniturilor şi a costurilor, şi probabil ele se vor înrăutăţi în următoarele săptămâni şi luni deoarece activitatea economică este afectată şi unele restricţii sunt menţinute sau extinse. Fitch va monitoriza evoluţiile pentru a evalua severitatea şi durata lor, apreciază agenţia de evaluare financiară.Parcul industrial din Oradea cuprinde trei terenuri, totalizând 228 de hectare, iar al patrulea (de 20 de hectare) este în construcţie. Parcul industrial are 44 de contracte şi a creat 5.000 de locuri de muncă în urma investiţiilor private de 231 milioane de euro şi a celor publice de 15 milioane de euro, rata de ocupare fiind de aproape 100%.Economia locală este bine diversificată, existând multiple opţiuni pentru forţa de muncă. Principalele sectoare reprezentate în oraş sunt: procesarea alimentelor, furnizarea de bunuri industriale, retail şi energie.În privinţa municipiului Buzău, confirmarea ratingurilor reflectă opinia Fitch că performanţa operaţională şi nivelul datoriei vor rămâne în linie cu a altor oraşe care beneficiază de un calificativ ''BBB minus'' pe termen mediu, în pofida unei aşteptate scăderi a activităţii economice provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19). Fitch evaluează profilul individual de creditare (SCP) al municipiului la "bbb minus".Deşi cele mai recente date disponibile despre autorităţile locale şi regionale din România ar putea să nu indice o deteriorare a performanţei, au loc modificări substanţiale în privinţa veniturilor şi a costurilor, şi probabil ele se vor înrăutăţi în următoarele săptămâni şi luni deoarece activitatea economică este afectată şi unele restricţii sunt menţinute sau extinse. Fitch va monitoriza evoluţiile pentru a evalua severitatea şi durata lor, apreciază agenţia de evaluare financiară.Situat în regiunea Muntenia, Buzăul este un nod de cale ferată în sud-estul României, legând Bucureştiul de Moldova şi Transilvania de litoralul Mării Negre. Economia oraşului este împărţită între agricultură şi industrie.Comparativ cu alte oraşe care beneficiază de rating din partea Fitch (Braşov şi Bucureşti), oraşul are un ritm de creştere mai lent, ceea ce e de aşteptat ţinând cont că este situat într-o regiune mai puţin dezvoltată a României.În cazul României, Fitch se aşteaptă ca economia să se contracte cu 5,9% în 2020, şi să înregistreze un avans de 5,3% în 2021. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Dicu, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ada Vîlceanu)