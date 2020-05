DORTMUND - SCHALKE 4-0 // VIDEO „Am rezolvat problema stadioanelor goale!” » Ingenioasa soluție a unui fan de a urmări meciul

19:30

„Revierderby”, duelul dintre Borussia Dortmund - Schalke, a fost câștigat clar de gazde, scor 4-0 (Haaland '28, Guerreiro '45, 63, T. Hazard '48).Erling Haaland, 19 ani, a oferit un interviu televiziunii beIN SPORT, în care a preferat să exprime în puține cuvinte ce a avut în minte după meci, când a salutat publicul inexistent, alături de coechipieri.This club man! @ErlingHaaland pays tribute to the Dortmund fans who couldn't be at the game today. ...