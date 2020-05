PREMIERĂ. GÂNDUL.RO și Compania Teatrală ”VOUĂ” vă invită să urmăriți online piesa de teatru ”Stăpânul Ciolanului”

14:00

Scandalul dintre Călin Geambașu și mama fiului său pare că a ajuns la final. După scene lungi de acuzații și doi ani de procese și reclamații, bărbatul a câștigat. Acestuia i s-a dat câștig de cauză și poate să îți crească copilul în liniște. Se pare că, deși băiețelul încearcă să comunice cu mama sa, […] The post Războiul dintre Călin Geambașu și mama copilului său s-a încheiat. A câștigat procesul! „De doi ani trăiește în vagabondaj lucrând ocazional și atârnând pe după alții” appeared first on Cancan.ro.