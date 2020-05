Marcel Vela, declarații fulminante la adresa celor care se adună în grupuri mari și ignoră măsurile de protecție împotriva coronavirusului

16:10

Plimbarea e la liber! Și unde e mai plăcut decât pe faleză, la malul Mării Negre, unde briza de mai te lovește plăcut! Românii au scăpat de izolarea care i-a "năucit", timp de două luni, în locuințe, iar în primul weekend de la relaxarea retricțiilor, au dat năvală Constanța, pentru un pelerinaj neașteptat. CANCAN.RO, site-ul […]