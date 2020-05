Multimilionarul care l-a “umilit” pe Gigi Becali, executat silit pentru 30 mil. €

17:40

În București se pregătește testarea cetățenilor pentru coronavirus. Primăria Capitalei a stabilit că centrele în care se vor efectua aceste teste o să fie mai multe școli. Acest anunț a stârnit reacții negative în rândul părinților, care sunt îngrijorați. Primăria Municipiului Bucureşti doreşte să realizeze teste, cu peste 10.000 de voluntari, pentru depistarea anticorpilor Covid-19 […]