Biletul Zilei » Ieri ne-am dublat investiția » Astăzi 100% Germania!

18:00

Imediat după ce starea de urgență a fost ridicată, credincioșii au mers la biserică. În Constanța la Catedrala Sf. Petru şi Pavel a fost susținută o slujbă, care nu a respectat nicio regulă impusă de autorități. Chiar mai mult IPS Teodosie a împărtășit mai mulți copii cu aceeași linguriță. Regulamentul stării de alertă, dar şi […] The post Copii împărtășiți cu aceeași linguriță! IPS Teodosie ignoră orice recomandare de prevenire a răspândirii virusului appeared first on Cancan.ro.