Bădulescu: A fost suspendată autorizaţia de funcţionare pentru terasele din Herăstrău la care s-au adunat tinerii

09:30

În 2020, marcarea Zilei internaţionale a lumânărilor aprinse (The International AIDS Candlelight Memorial) are loc la 17 mai, ea fiind organizată, din 1983, în fiecare a treia duminică din luna mai, potrivit site-ului dedicat acestei zile - candlelightmemorial.org.Mesajul transmis de Ziua internaţională a lumânărilor aprinse, în 2020, este "We remember - We take action - We live beyond HIV", conform site-ului amintit. Subtitlul mesajului este "We remember the lives we have lost so that we can take actions that keep us safe, healthy and alive", care reprezintă şi o invitaţie adresată oamenilor de a-şi aminti câte vieţi s-au pierdut şi ce măsuri pot fi luate astfel încât noi toţi să fim în siguranţă, sănătoşi şi în viaţă.Ziua internaţională a lumânărilor aprinse nu se rezumă doar la a aduce un omagiu celor răpuşi de boală, ci este o campanie de solidaritate la nivel mondial, pentru a rupe barierele puse de stigmatizare sau discriminare, pentru a oferi speranţă noilor generaţii.În contextul pandemiei COVID-19, site-ul candlelightmemorial.org transmite că în acest an nu se pot organiza tradiţionalele manifestări publice de marcare a momentului, dar îndeamnă oamenii să-şi sprijine familiile şi comunităţile pentru ca toţi să-şi păstreze sănătatea. Amintindu-ne de persoanele pe care le-am pierdut, situaţia creată de pandemie trebuie să ne facă să luăm măsuri de siguranţă, pentru a putea trăi dincolo de COVID-19 şi de HIV, mai scrie site-ul amintit.Marcarea acestei zile este un eveniment la nivel global, care are ca scop manifestarea solidarităţii cu persoanele infectate cu virusul HIV, dezvoltarea metodelor de prevenire a infectării, reducerea fenomenelor de stigmatizare şi discriminare a persoanelor cu HIV.Centrul de Sănătate ARAS a luat fiinţă la initiaţiva Asociaţiei Române Anti-SIDA, cu contribuţia profesioniştilor care, cu experienţă şi dedicaţie, abordează sănătatea ca pe un întreg."Sănătatea (...) îşi găseşte în acest centru soluţii diferite - medicale, psihologice, individuale şi de grup, pentru adulţi şi copii", se arată pe site-ul www.centrularas.ro.Două dintre principiile directoare ale centrului sunt respectarea confidenţialităţii şi lipsa discriminării etnice, de gen sau de orientare sexuală."Obiectivul Centrului de Sănătate ARAS este acela de a dezvolta servicii de sănătate cu o abordare holistică a vieţii, cu scopul de a oferi suport, consiliere şi cunoaştere specializată oamenilor pentru a trăi în armonie. Suntem promotorii stilului de viaţă sănătos, plecând de la alegerile care ne influenţează viaţa până la prevenirea prin implicare în construirea unei vieţi mai bune", precizează site-ul www.centrularas.ro.De asemenea, Centrul de Sănătate ARAS promovează prevenirea punând la dispoziţie publicului larg posibilitatea testării şi consilierea HIV, HBV (hepatita de tip B) şi HCV (hepatita de tip C). În activitatea sa de educaţie continuă, Centrul ARAS organizează cursuri tematice, cu scopul de a facilita informarea şi a oferi suport în îmbunătăţirea sănătăţii personale, a familiei şi a comunităţii. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: candlelightmemorial.org