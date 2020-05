Românii au trecut la o relaxare totală! Turiștii au luat cu asalt Ceahlăul, iar măsurile de protecție au fost aproape inexistente

10:50

Ziua internaţională a lumânărilor aprinse (The International AIDS Candlelight Memorial) are loc anul acesta pe 17 mai, ea fiind organizată, din 1983, în fiecare a treia duminică din luna mai, potrivit site-ului dedicat acestei zile – candlelightmemorial.org. Mesajul transmis de Ziua internaţională a lumânărilor aprinse, în 2020, este „We remember – We take action – We […]