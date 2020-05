Populaţia Noii Zeelande a atins pragul de cinci milioane

21:10

Premierul Ludovic Orban a precizat că Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) efectuează controale la terasele care au vândut în sistem "take away" şi care, în acelaşi timp, au pus muzică."Parcurile în Bucureşti sunt fie în subordinea Primăria Capitalei, fie în subordinea primăriilor de sector. Ceea ce se întâmplă în parcuri este în egală măsură şi răspunderea noastră, dar şi răspunderea autorităţilor locale. În ceea ce ne priveşte, am dispus măsuri cu toate autorităţile care sunt implicate, inclusiv cu ANSVSA, care la ora actuală este în control la terasele care au vândut în sistem 'take away' şi care, în acelaşi timp, au şi pus muzică. De asemenea, am dispus concentrarea unor efective care să permită respectarea legii", a arătat Orban, duminică seară, la finalul unei şedinţe de lucru organizată la sediul Ministerului Afacerilor InterneEl a apreciat că situaţii precum cea din Parcul Herăstrău, unde în noaptea de sâmbătă spre duminică s-au adunat numeroşi tineri în apropierea a două terase care au vândut în regim "take away", pot fi prevenite "printr-o mobilizare a forţelor de ordine, inclusiv a reprezentanţilor autorităţilor locale".Totodată, Ludovic Orban a subliniat că în perioada stării de alertă terasele vor fi închise."În articolul 8 din lege există în alineatul 1 posibilitatea de a menţine terasele închise şi le vom menţine închise", a spus el.Orban a mai precizat că distanţarea fizică "depinde de fiecare om în parte" şi că este "foarte complicat" ca echipele de ordine să verifice în fiecare caz în parte în ce măsură sunt respectate regulile stabilite."În mare măsură, respectarea distanţei fizice sanitare, de protecţie sanitară, este un lucru care depinde de fiecare cetăţean în parte. Gândiţi-vă că efectivele poliţiei nu pot să păzească milioane de oameni care sunt în spaţii publice. (...) Oamenii să respecte aceste reguli de distanţă fizică, de protecţie sanitară şi toate celelalte reguli care sunt stabilite", a spus el.Viceprimarul Aurelian Bădulescu a precizat duminică, pentru AGERPRES, că a fost suspendată autorizaţia de funcţionare pentru terase în cazul celor două societăţi comerciale din parcul Herăstrău, unde numeroşi tineri s-au adunat în noaptea de sâmbătă spre duminică. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: George Onea, editor online: Andreea Preda)