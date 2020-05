Specialiștii au făcut anunțul așteptat de toată lumea. Este sau nu periculoasă purtarea măștii pe timp de caniculă?

10:50

Dezvăluirea bombă a fost făcută sâmbătă de apropiații Mariei Macsim Nicoară și Codrin Nicoară. Aceștia au spus că bărbatul ar avea o amantă de ceva timp de care chiar mezzosoprana Soprana Macsim Nicoară știa. Maria Macsim Nicoară se află internată în stare gravă la spitalul de ”Neurochirurgie” din Iași, după ce duminică seara a căzut […] The post S-a aflat! Cine este femeia cu care ar fi fost înșelată soprana Macsim Nicoară appeared first on Cancan.ro.