„Starea de urgență se prelungește cu o lună”. Cine a făcut acest anunț și unde se va întâmpla

11:30

Prin intermediul unui mesaj emoționant, custodele Coroanei deplânge moartea celui mai tânăr dintre verii primari ai Regelui Mihai I, Paul Bandram, „o personalitate discretă, generoasă şi profund legată de familie”. Fiu al Alteţei Sale Regale Principesa Ecaterina a Greciei şi Danemarcei (sora mezină a Reginei-Mamă Elena) şi a lui Richard Brandram, ofiţer în Armata Marii […] The post Doliu în Casa Regală a României. O rudă apropiată a regelui Mihai a murit: „Dumnezeul să-l odihnească în pace” appeared first on Cancan.ro.