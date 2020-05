Partidul lui Traian Băsescu, dat în judecată pentru datorii de 4,6 milioane de lei

07:10

Horoscop dragoste 18 mai. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, LUNI 18 MAI 2020. Incepe saptamana patronata de energia Gemenilor pentru ca Soarele intra in Gemeni si Luna Noua va fi tot in Gemeni in cateva zile. Pana atunci, astazi Luna este in Berbec si abia ne putem abtine entuziasmul.