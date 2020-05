Smiley e disperat, vrea mai repede pe scenă: ”Aș cânta și pentru doi bețivi!”

23:40

Puțini înțeleg… însă, Loredana Chivu este traumatizată din cauza scandalului cu mașina incendiată. În plus, fosta asistentă TV a făcut noi declarații despre persoanele implicate și își dorește să se facă dreptate în instanță. Ea a depus plângere penală și civilă pentru tânăra care i-a dat foc la bolidul de 90.000 de euro. Citește și: În stare de […]