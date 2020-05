Motivul incredibil pentru care Antonia și Alex Velea nu se pot căsători. Vestea neașteptată din Italia le-a dat planurile peste cap!

00:00

”Fabulosul Costeluș”, pentru că așa este cunoscut mai curând, nimeni altul decât fiul cel mare al omului de afaceri Costel Cășuneanu, a dat o mare lovitură de afaceri, deși aproape nu a mișcat un deget. A cumpărat un bolid ca un OZN, s-a făcut remarcat la volanul lui prin centrul Capitalei, apoi a dat o […] The post Cum a făcut Costeluș Cășuneanu 700.00 € dintr-un foc. Are legătură cu super-mașina lui, un Bugatti Chiron ca un OZN appeared first on Cancan.ro.